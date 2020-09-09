Установленная в подъезде камера помогла поймать велосипедного вора (ФОТО)

Похищение детского велосипеда закончилась неудачей для злоумышленника.
Кража произошла в понедельник в Московском районе. Неизвестный зашел в подъезд жилого дома, украл велосипед и ушел. Это событие зафиксировала камера, которую установили жители подъезда.
В результате отработки ориентировки на улице Гвардейцев Широнивцев патрульные обнаружили мужчину, похожего по описанию.
Гражданин признался в совершении кражи и сообщил, что велосипед он отдал знакомой, которая в дальнейшем сдала в ближайший ломбард. В ходе проверки данной информации удалось вернуть похищенную вещь ее владельцу.
Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
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