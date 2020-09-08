08.09.2020 18:37

Провал закладчика: распространитель наркоты взят под стражу (ФОТО)

Суд избрал меру пресечения закладчику.



//khar.gp.gov.ua

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, досудебным расследованием установлено, что 23-летний мужчина активно сотрудничал с интернет-магазинами по продаже наркотических средств.

Молодой человек для продажи приобрел в онлайн-магазине особо опасное наркотическое средство "каннабис", психотропное вещество "амфетамин", МДМА, таблетки "Экстази" психостимулирующего действия в количестве 50 штук.

Договорившись с покупателями-наркопотребителями, мужчина расфасовал указанные наркотические средства и психотропные вещества и разместил их в тайниках на территории г. Харькова.

3 сентября мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины.

В ходе осмотра по адресу места жительства подозреваемого обнаружен и изъят "каннабис" и особо опасное психотропное вещество "PVP", электронные весы, электроизоляционную ленту, около 500 полимерных пакетов для фасовки.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.