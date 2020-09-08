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08.09.2020  16:03   

ДТП: вылетел на встречку - среди пострадавших двое детей (ФОТО)

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на печально известной трассе.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 5 сентября 2020 года в 14:50 в Чугуевский отдел полиции поступила информация об аварии на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» между селами Михайловка и Ивановка.
 
На месте полицейские установили, что 55-летний водитель автомобиля Lexus выехал на встречную полосу движения и врезлся в Dаеwoо Sens.
 
На момент аварии в автомобиле Deаwoо Sens находилась 36-летняя женщина-водитель, а также двое пассажиров в возрасте 15 лет.
 
Все участники ДТП получили повреждения различной степени тяжести.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.  Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
 
Уважаемые граждане!  Если вы стали свидетелями и очевидцами ДТП или проезжали возле места совершения ДТП и есть записи с видеорегистратора, просим обращаться к следователю Чугуевского отдела полиции лейтенанту полиции Владиславу Козявину по телефону: +380635289208, 102, или любым другим удобным для вас способом.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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