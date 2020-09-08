Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! Розыск очевидцев ДТП: сбит дедушка-мотоциклист (ФОТО, ВИДЕО)
08.09.2020  15:11   

Внимание! Розыск очевидцев ДТП: сбит дедушка-мотоциклист (ФОТО, ВИДЕО)

Авария произошла сегодня, 8 сентября 2020 года.


//facebook.com

В соцсети появилось обращение за помощью к харьковчанам в поиске свидетелей аварии.

Тэги:  дтп, розыск, харьков, авария, сбили дедушку, сбит мотоциклист
 
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