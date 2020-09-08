08.09.2020 12:41

Квартирный вор попался на горячем (ФОТО)

Для проникновения в жилище злоумышленник использовал отмычки для различных секретов замка. При осмотре личных вещей полицейские изъяли у него вещественные доказательства.



// hk.npu.gov.ua

В Управление уголовного розыска ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что неизвестный на территории Харькова промышляет кражами из квартир граждан.



7 сентября на территории Слободского района в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали ранее судимого за имущественные преступления 22-летнего жителя Харьковского района.

С помощью отмычек тот проник в квартиру на проспекте Героев Сталинграда и завладел имуществом хозяйки. Злоумышленник заранее выбрал жилье и проверил, чтобы на момент совершения преступления владельцы дома отсутствовали.



По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.



Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время полиция устанавливает его причастность к другим аналогичным преступлениям в городе Харькове.



