Квартирный вор попался на горячем (ФОТО)

Для проникновения в жилище злоумышленник использовал отмычки для различных секретов замка. При осмотре личных вещей полицейские изъяли у него вещественные доказательства.
В Управление уголовного розыска ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что неизвестный на территории Харькова промышляет кражами из квартир граждан.
7 сентября на территории Слободского района в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали ранее судимого за имущественные преступления 22-летнего жителя Харьковского района.
С помощью отмычек тот проник в квартиру на проспекте Героев Сталинграда и завладел имуществом хозяйки. Злоумышленник заранее выбрал жилье и проверил, чтобы на момент совершения преступления владельцы дома отсутствовали.
По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время полиция устанавливает его причастность к другим аналогичным преступлениям в городе Харькове.
Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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