08.09.2020 10:01

Рыбнадзор подсчитал убытки от браконьеров

За неделю у правонарушителей изъято 49,5 кг незаконно добытых водных биоресурсов.



// khr.darg.gov.ua

В период с 31 августа по 6 сентября государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля зафиксировали 31 правонарушение. Так, составлено 18 протоколов за грубое нарушение правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КоАП), 5 - по нарушение правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КоАП), три - по продаже запрещенных орудий лова (ч. 1 ст. 85 -1 КУоАП) и один - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов). Также оформлено четыре акта обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен.



«В целом, в течение данного периода у нарушителей изъято 49,5 кг водных биоресурсов, 34 единицы запрещенных орудий лова и восемь лодок. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 8361 грн. Наложено штрафов на граждан в размере 850 грн», - подытожил руководитель рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.



Например, 2 сентбря на «горячую линию» Харьковского рыбоохранного патруля поступило сообщение о грубом нарушении Правил рыболовства на пруду в селе Лютовка Золочевского района. В результате, рейдовая группа разоблачила двух нарушителей, которые осуществляли лов рыбы запрещенным орудием лова - одной лесковой сеткой . Таким образом рыбаки успели добыть 7 штук сазана и 1 окуня общим весом 16,3 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 2159 грн.



В тот же день около семи часов утра на реке Татарка вблизи с. Дубовка Дергачевского района инспекторы рыбного патруля задержали мужчину, который ловил рыбу с лодки запрещенной лесковой сеткой. Нарушитель поймал 22 леща общим весом 17 кг. Ущерб, нанесенный рыбного хозяйству Украины, составил 3740 грн.

На виновных лиц оформлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.