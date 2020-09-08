08.09.2020 08:45

Контрабандиста с копытами задержали на границе (ВИДЕО)

Пограничникам Харьковского отряда пришлось делать предупредительный выстрел из автомата чтобы задержать нарушителя, который незаконно пересек границу со стороны России.



//dpsu.gov.ua

Информацию по подготовке к незаконного пересечения границы получили оперативные сотрудники Харьковского пограничного отряда.

Около шести утра понедельника пограничный наряд отдела «Золочев», обнаружил движение от государственной границы в тыл Украины, недалеко от населенного пункта Окоп.

Нарушитель вел лошадь, груженную металлическими клеткамии с товаром. Законное требование пограничников остановиться правонарушитель проигнорировал и попытался сбежать.

Во время преследования правоохранители вынуждены были сделать предупредительный выстрел из автомата, после чего нарушителя задержали.



Как выяснилось, документов при себе контрабандист не имел, но сказал, что он гражданин Украины и незаконно перемещал из России семь картонных коробок с табаком для кальяна.



Задержанный будет привлечен к административной ответственности по ст. 202 «Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда», также в отношении мужчины составили административные материалы по ст. 204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и ст. 185-10 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы», решение по которым примет суд.



Товар, стоимость которого оценена в более 105 тысячи гривен, передали представителям таможни.