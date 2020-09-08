08.09.2020 08:15

Иностранец, убивший двоюродного брата, задержан

28-летний мужчина нанес родственнику смертельное ножевое ранение в грудную клетку. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.



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Информация о происшествии поступила в Основянский отдел полиции 5 сентября в 22:35.

Следственно-оперативная группа на месте установила, на проспекте Гагарина между 28-летним мужчиной и его 19-летним двоюродным братом возникла драка. В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес родственнику ножевое ранение в грудную клетку. От полученных травм 19-летний парень умер.



7 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных действий 28-летний гражданин Республики Азербайджан был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Следователем Основянского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 мужчине сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного уголовного преступления.



В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.