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08.09.2020  08:15   

Иностранец, убивший двоюродного брата, задержан

28-летний мужчина нанес родственнику смертельное ножевое ранение в грудную клетку. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.


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Информация о происшествии поступила в Основянский отдел полиции 5 сентября в 22:35.

Следственно-оперативная группа на месте установила, на проспекте Гагарина между 28-летним мужчиной и его 19-летним двоюродным братом возникла драка. В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес родственнику ножевое ранение в грудную клетку. От полученных травм 19-летний парень умер.

7 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных действий 28-летний гражданин Республики Азербайджан был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Следователем Основянского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 мужчине сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного уголовного преступления.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков, розыск
 
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