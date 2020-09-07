Пожар на Алексеевке: горит магазин (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-каналы, на Алексеевке - пожар.
Возле «Роста» на Победе горит магазин.
Пожарные на месте, пытаются попасть к источнику воспламенения.
Стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей, чтобы ни к вам не было претензий из-за вашей работы. Будьте внимательны в тратах.
Ночью без осадков. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до вечера. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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