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07.09.2020  15:37   

Пожар на Алексеевке: горит магазин (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-каналы, на Алексеевке - пожар.

Возле «Роста» на Победе горит магазин.

Пожарные на месте, пытаются попасть к источнику воспламенения.

 

Тэги:  пожар, чп, харьков
 
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