07.09.2020 14:46

Любопытный любитель травки изготовлял оружие: о преступном кулибине сообщили соседи (ФОТО)

Полиция изъяла наркоту, оружие и боеприпасы.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, о мужчине, который дома выращивает коноплю, полицейским офицерам Малиновской Объединенной территориальной общины проинформировали местные жители.

В ходе проверки данной информации следователь внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования полицейские 5 сентября 2020 года провели санкционированный обыск по месту проживания правонарушителя, в ходе которого изъяли 10 кустов конопли, а также большое количество высушенных и измельченных наркорастений.

Кроме того, в гараже мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли самодельное огнестрельное оружие, около 10 заготовок для самодельных боеприпасов к нему, 149 патронов для малокалиберных винтовок и несколько патронов к крупнокалиберному армейскому оружию.

Со слов правонарушителя, он изготовл оружие из любопытства.

Наркосодержащие растения выращивал для собственного употребления.

Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.

Расследование продолжается.

Мужчине грозит до 5 лет за решеткой.