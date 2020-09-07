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07.09.2020  14:46   

Любопытный любитель травки изготовлял оружие: о преступном кулибине сообщили соседи (ФОТО)

Полиция изъяла наркоту, оружие и боеприпасы.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции,  о мужчине, который дома выращивает коноплю, полицейским офицерам Малиновской Объединенной территориальной общины проинформировали местные жители.
 
В ходе проверки данной информации следователь внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.  309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) уголовного кодекса Украины.
 
Во время досудебного расследования полицейские 5 сентября 2020 года провели санкционированный обыск по месту проживания правонарушителя, в ходе которого изъяли 10 кустов конопли, а также большое количество высушенных и измельченных наркорастений.
 
Кроме того, в гараже мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли самодельное огнестрельное оружие, около 10 заготовок для самодельных боеприпасов к нему, 149 патронов для малокалиберных винтовок и несколько патронов к крупнокалиберному армейскому оружию.
 
Со слов правонарушителя, он изготовл оружие из любопытства. 
 
Наркосодержащие растения выращивал для собственного употребления.
 
Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.
 
Расследование продолжается. 
 
Мужчине грозит до 5 лет за решеткой.
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, оружие, харьков
 
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