07.09.2020 13:01

Рецидивисту-грабителю, выбившему из жертвы больше миллиона долларов, объявили о подозрении (ФОТО)

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 3 мужчине сообщено о подозрении по факту разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, соединенного с проникновением в другое помещение.



//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что 2 сентября трое мужчин проникли на территорию офиса, расположенного в Немышлянском районе Харькова. Злоумышленники совершили нападение на учредителя общества с ограниченной ответственностью, нанося ему удары и угрожая пистолетом.



Связав мужа пластиковыми хомутами, преступники нашли ключи от сейфа и завладели средствами, которые принадлежат потерпевшему, а именно: почти 1,2 млн долларов США, 50 тыс. евро, 500 тыс. грн.



Личность одного из нападавших Устеновлена. 60-летнего неоднократно судимого мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Вопрос об избрании меры пресечения решается.