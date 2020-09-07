Рецидивисту-грабителю, выбившему из жертвы больше миллиона долларов, объявили о подозрении (ФОТО)

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 3 мужчине сообщено о подозрении по факту разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, соединенного с проникновением в другое помещение.
Досудебным расследованием установлено, что 2 сентября трое мужчин проникли на территорию офиса, расположенного в Немышлянском районе Харькова. Злоумышленники совершили нападение на учредителя общества с ограниченной ответственностью, нанося ему удары и угрожая пистолетом.
Связав мужа пластиковыми хомутами, преступники нашли ключи от сейфа и завладели средствами, которые принадлежат потерпевшему, а именно: почти 1,2 млн долларов США, 50 тыс. евро, 500 тыс. грн.
Личность одного из нападавших Устеновлена. 60-летнего неоднократно судимого мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Вопрос об избрании меры пресечения решается.
Стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей, чтобы ни к вам не было претензий из-за вашей работы. Будьте внимательны в тратах.
В городе будет сохраняться теплая и солнечная погода, без осадков.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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