Главная Новости Криминал и происшествия Рецидивисту-грабителю, выбившему из жертвы больше миллиона долларов, объявили о подозрении (ФОТО)
07.09.2020  13:01   

Рецидивисту-грабителю, выбившему из жертвы больше миллиона долларов, объявили о подозрении (ФОТО)

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 3 мужчине сообщено о подозрении по факту разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, соединенного с проникновением в другое помещение.


//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что 2 сентября трое мужчин проникли на территорию офиса, расположенного в Немышлянском районе Харькова. Злоумышленники совершили нападение на учредителя общества с ограниченной ответственностью, нанося ему удары и угрожая пистолетом.

Связав мужа пластиковыми хомутами, преступники нашли ключи от сейфа и завладели средствами, которые принадлежат потерпевшему, а именно: почти 1,2 млн долларов США, 50 тыс. евро, 500 тыс. грн.

Личность одного из нападавших Устеновлена. 60-летнего неоднократно судимого мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, суд, ограбление
 
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