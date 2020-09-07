Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина шел в Россию, чтобы не платить алименты
07.09.2020  11:40   

Мужчина шел в Россию, чтобы не платить алименты

Недалеко от населенного пункта Гранов, что в Дергачевском районе, пограничники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию.


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Информацию о возможном незаконном пересечении границы предоставил участковый инспектор пограничной службы, а пограничный наряд, который нес службу неподалеку от указанного места, задержал нарушителя.

Как выяснилось таким образом мужчина пытался скрыться от уплаты алиментов.

За попытку незаконного пересечения границы на задержанного составлены соответствующие административные материалы. Дальнейшую его судьбу решит суд.

Источник:   ГСПУ
 Тэги:  пограничники, нарушитель, харьков
 
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