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07.09.2020  09:52   

ДТП на Плехановской: трамваи не ходят (ФОТО)

Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.


// Facebook

Утром 7 сентября произошла авария на улице Плехановской.

По словам очевидцев, два автомобиля столкнулись на трамвайных путях.

Из-за этого движение трамваев оказалось заблокированным в обе стороны.

Тэги:  дтп, харьков
 
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