ДТП на Плехановской: трамваи не ходят (ФОТО)

Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.
Утром 7 сентября произошла авария на улице Плехановской.
По словам очевидцев, два автомобиля столкнулись на трамвайных путях.
Из-за этого движение трамваев оказалось заблокированным в обе стороны.
Стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей, чтобы ни к вам не было претензий из-за вашей работы. Будьте внимательны в тратах.
В городе будет сохраняться теплая и солнечная погода, без осадков.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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