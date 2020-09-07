Под Харьковом потушили кирпичный сарай (ФОТО)

В Дергачевском районе спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.
5 сентября в 14:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Молодежная, 12 в городе Дергачи.
Горела крыша хозяйственной постройки. Площадь пожара составила около 15 кв. м.
На ликвидацию пожара были направлены спасателей 53-й пожарно-спасательной части в составе 1 автоцистерны и 5 спасателей.
В 14:25 пожар был локализован и 15:15 ликвидирован.
Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.
Стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей, чтобы ни к вам не было претензий из-за вашей работы. Будьте внимательны в тратах.
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В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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