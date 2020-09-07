07.09.2020 09:21

Под Харьковом потушили кирпичный сарай (ФОТО)

В Дергачевском районе спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.



// ГСЧС

5 сентября в 14:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Молодежная, 12 в городе Дергачи.



Горела крыша хозяйственной постройки. Площадь пожара составила около 15 кв. м.

На ликвидацию пожара были направлены спасателей 53-й пожарно-спасательной части в составе 1 автоцистерны и 5 спасателей.



В 14:25 пожар был локализован и 15:15 ликвидирован.



Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.