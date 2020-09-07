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07.09.2020  09:21   

Под Харьковом потушили кирпичный сарай (ФОТО)

В Дергачевском районе спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.


// ГСЧС

5 сентября в 14:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Молодежная, 12 в городе Дергачи.

Горела крыша хозяйственной постройки. Площадь пожара составила около 15 кв. м.

На ликвидацию пожара были направлены спасателей 53-й пожарно-спасательной части в составе 1 автоцистерны и 5 спасателей.

В 14:25 пожар был локализован и 15:15 ликвидирован.

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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