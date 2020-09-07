Сотрудник колонии, который сбывал наркотики заключенным, предстанет перед судом

По согласованию с прокуратурой Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении работника Диканевской колонии по факту незаконного изготовления, хранения, перевозки и сбыта особо опасного наркотического средства в местах лишения свободы.
Досудебным расследованием установлено, что один из командиров отделения ГУ «Диканевская исправительная колония № 12» наладил схему незаконного изготовления и сбыта каннабиса осужденным на территории учреждения.
Напомним, в марте 2020 году в рамках оперативной и контролируемой закупки наркоделец получил денежные средства за наркотическое вещество, которое обещал предоставить следующий раз. Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины и изъяли наркотическое вещество и деньги.
Досудебное расследование осуществляло территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Полтаве, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.
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