07.09.2020 08:07

Ребенка, потерявшегося в лесу, нашли (ФОТО)

Полицейские Харьковщины с помощью общественности разыскали пропавшего мальчика.



// hk.npu.gov.ua

Сообщение о том, что 6-летний мальчик вместе с отцом пошел гулять в лес на территории города Первомайского и неожиданно исчез, поступило в полицию 6 сентября в 15:00. Было отмечено, что ребенок болеет аутизмом.



На поиски малолетнего был задействован личный состав районной полиции, а также Лозовского, Змиевского и Балаклейского отделов полиции, сотрудники Управления уголовного розыска и кинологического центра ГУНП в Харьковской области, работники ДСНС и военкомата, волонтеры и местные жители - всего около 100 человек. Также для поисков ребенка применялся самолет.



Примерно в 19:20 житель города Первомайского установил местонахождение мальчика недалеко от места исчезновения. Он сидел в траве.



Полицейские передали ребенка родителям и провели с ними профилактическую беседу.