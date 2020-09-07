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07.09.2020  08:07   

Ребенка, потерявшегося в лесу, нашли (ФОТО)

Полицейские Харьковщины с помощью общественности разыскали пропавшего мальчика.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение о том, что 6-летний мальчик вместе с отцом пошел гулять в лес на территории города Первомайского и неожиданно исчез, поступило в полицию 6 сентября в 15:00. Было отмечено, что ребенок болеет аутизмом.

На поиски малолетнего был задействован личный состав районной полиции, а также Лозовского, Змиевского и Балаклейского отделов полиции, сотрудники Управления уголовного розыска и кинологического центра ГУНП в Харьковской области, работники ДСНС и военкомата, волонтеры и местные жители - всего около 100 человек. Также для поисков ребенка применялся самолет.

Примерно в 19:20 житель города Первомайского установил местонахождение мальчика недалеко от места исчезновения. Он сидел в траве.

Полицейские передали ребенка родителям и провели с ними профилактическую беседу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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