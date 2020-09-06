06.09.2020 15:36

ДТП в Песочине: четверо пострадавших, в том числе 6-летний ребенок (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии с участием грузовика в Харьковском районе



// hk.npu.gov.ua

Столкновение легковушки "ВАЗ" и грузового автомобиля "Renault" на Полтавском шоссе в поселке Песочин произошло 5 сентября около 21:30.

В результате ДТП в больницу были доставлены четыре человека:водитель ВАЗа и трое его пассажирок, в том числе 6-летняя девочка.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.