ДТП в Песочине: четверо пострадавших, в том числе 6-летний ребенок (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии с участием грузовика в Харьковском районе
Столкновение легковушки "ВАЗ" и грузового автомобиля "Renault" на Полтавском шоссе в поселке Песочин произошло 5 сентября около 21:30.
В результате ДТП в больницу были доставлены четыре человека:водитель ВАЗа и трое его пассажирок, в том числе 6-летняя девочка.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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