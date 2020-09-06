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06.09.2020  15:36   

ДТП в Песочине: четверо пострадавших, в том числе 6-летний ребенок (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии с участием грузовика в Харьковском районе


// hk.npu.gov.ua

Столкновение легковушки "ВАЗ" и грузового автомобиля "Renault" на Полтавском шоссе в поселке Песочин произошло 5 сентября около 21:30.

В результате ДТП в больницу были доставлены четыре человека:водитель ВАЗа и трое его пассажирок, в том числе 6-летняя девочка.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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