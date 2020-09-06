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06.09.2020  13:31   

Пожарные продолжают тушить тлеющие очаги в Двуречанском районе (ФОТО)

За минувшие сутки пожары уничтожили около 40 га природных экосистем Харьковщины, во время тушения которых пострадал 1 человек


// ГСЧС

На территории Харьковской области 5 сентября отмечалась чрезвычайно сложная оперативная обстановка с пожарами в природных экосистемах. В течение суток возникло 67 возгораний на площади около 40 гектаров.

Наиболее резонансные пожары:

- В настоящее время пожар в лесном массиве вблизи с. Горобьевка Двуречанского района, который возникла 2 сентября, локализован 4 сентября в 13:17. Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По состоянию на 6 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра. К тушению привлечены 189 человек и 31 единица техники, из них от ГСЧС 66 человек личного состава и 18 единиц техники.



6 сентября в 16:44 по ул. Центральная, 148, пгт Старый Мерчик Валковского района на открытой территории горела трава на площади 200 кв.м. В результате самостоятельного тушения пострадал 49-летний мужчина. С ожогами нижних конечностей он был госпитализирован в областную больницу Харькова. В 17:47 пожар был ликвидирован. К тушению были привлечены 5 пожарных и 1 автоцистерна.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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