Главная Новости Криминал и происшествия Убийцу двоюродного брата разыскивает полиция (ФОТО)
06.09.2020  12:46   

Убийцу двоюродного брата разыскивает полиция (ФОТО)

Сотрудники Основянского отдела полиции устанавливают местонахождение Гусейнова Раиса Идрис оглы, 1992 года рождения.


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Установлено, что 5 сентября около 22:30 у дома на проспекте Гагарина между ним и 19-летним двоюродным братом возникла драка. В ходе выяснения отношений 28-летний правонарушитель ударил родственника ножом в грудную клетку. От полученной травмы 19-летний парень умер в больнице.

По факту происшествия следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Приметы злоумышленника: рост около 170 см, среднего телосложения.

Был одет в джинсовые шорты, белую футболку, сланцы.

При себе может иметь холодное оружие.

«Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сразу сообщить Основянский отдел полиции по телефонам: (057) 737-40-22 или 102», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков, розыск
 
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