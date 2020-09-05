Главная Новости Криминал и происшествия Пожар в Харькове: жильцов эвакуировали по выдвижной лестнице (ФОТО)
05.09.2020  16:22   

Пожар в Харькове: жильцов эвакуировали по выдвижной лестнице (ФОТО)

5 сентября в 2:23 произошел пожар на улице Рождественской, 25.


// ГСЧС

В квартире на 3 этаже жилой трехэтажки горели домашние вещи на площади 5 кв.м.

Во время ликвидации этого пожара спасателям удалось с помощью выдвижной пожарной лестницы спасти 2 человека.

Ликвидация огня состоялась в 03:10.

Пострадавших нет. Причина устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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