Пожар в Харькове: жильцов эвакуировали по выдвижной лестнице (ФОТО)

5 сентября в 2:23 произошел пожар на улице Рождественской, 25.
В квартире на 3 этаже жилой трехэтажки горели домашние вещи на площади 5 кв.м.
Во время ликвидации этого пожара спасателям удалось с помощью выдвижной пожарной лестницы спасти 2 человека.
Ликвидация огня состоялась в 03:10.
Пострадавших нет. Причина устанавливается.
Решение финансовых вопросов окажется удачным, получится выгодно заключить торговые сделки. Свежие идеи помогут сдвинуть с мертвой точки проблемы, которые казались бесперспективными.
С 5 сентября синоптики обещают ослабление жары на 4 - 6 градусов, но обильных дождей не ожидается.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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