05.09.2020 16:22

Пожар в Харькове: жильцов эвакуировали по выдвижной лестнице (ФОТО)

5 сентября в 2:23 произошел пожар на улице Рождественской, 25.



// ГСЧС

В квартире на 3 этаже жилой трехэтажки горели домашние вещи на площади 5 кв.м.

Во время ликвидации этого пожара спасателям удалось с помощью выдвижной пожарной лестницы спасти 2 человека.

Ликвидация огня состоялась в 03:10.

Пострадавших нет. Причина устанавливается.