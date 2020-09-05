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05.09.2020  12:15   

Подростка-путешественника разыскивает полиция (ФОТО)

Сотрудниками Московского отдела полиции устанавливается местонахождение 14-летнего Ильи Харченко.


// Facebook

Парень 4 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид Илье 14-15 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет в белую футболку, светло-синие джинсовые шорты, синие кроссовки с белыми полосами.

Известно, что подросток ранее неоднократно оставлял дом.

«Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, 063-720-21-75 или 102», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, харьков, розыск, полиция
 
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