Подростка-путешественника разыскивает полиция (ФОТО)

Сотрудниками Московского отдела полиции устанавливается местонахождение 14-летнего Ильи Харченко.
Парень 4 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
На вид Илье 14-15 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
Был одет в белую футболку, светло-синие джинсовые шорты, синие кроссовки с белыми полосами.
Известно, что подросток ранее неоднократно оставлял дом.
«Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, 063-720-21-75 или 102», – обращаются правоохранители.
Решение финансовых вопросов окажется удачным, получится выгодно заключить торговые сделки. Свежие идеи помогут сдвинуть с мертвой точки проблемы, которые казались бесперспективными.
С 5 сентября синоптики обещают ослабление жары на 4 - 6 градусов, но обильных дождей не ожидается.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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