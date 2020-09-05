05.09.2020 12:15

Подростка-путешественника разыскивает полиция (ФОТО)

Сотрудниками Московского отдела полиции устанавливается местонахождение 14-летнего Ильи Харченко.



// Facebook

Парень 4 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.



На вид Илье 14-15 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.



Был одет в белую футболку, светло-синие джинсовые шорты, синие кроссовки с белыми полосами.



Известно, что подросток ранее неоднократно оставлял дом.



«Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, 063-720-21-75 или 102», – обращаются правоохранители.