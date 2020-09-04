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04.09.2020  19:34   

Копы нашли мальчиков-беглецов (ФОТО)

Полицейские разыскало двух несовершеннолетних жителей Харьковщины.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что ребенок проходил осмотр в больнице и самовольно покинул медучреждение, поступила в Балаклейский отдел полиции 3 сентября 2020 года в 19:25 от заведующей детским отделением.
 
Правоохранители сразу выяснили все подробности происшествия и начали поиски. 
 
Полицейские проверяли автовокзалы, железнодорожный вокзал, парки, скверы, улицы и другие места вероятного появления ребенка, определяли круг общения мальчика, опросили людей, котрые могли владеть информацией о местонахождения ребенка.
 
Примерно через час полицейские установили местонахождение мальчика. 
 
Он ехал в электропоезде из Балаклеи в Харьков.  Сейчас его вернули в детское отделение больницы.
 
4 сентября 2020 года в дежурную часть Боровского отделения полиции поступила информакция о том, что накануне, 3 сентября, ушел из дома и не вернулся 14-летний юноша.  Ранее подросток неоднократно покидал место жительства.
 
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейские нашли парня в и вернули его домой.
 
Инспектор ювенальной превенции с парнем и родителями провел профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропали мальчики, нашли детей, харьклв
 
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