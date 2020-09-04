04.09.2020 19:34

Копы нашли мальчиков-беглецов (ФОТО)

Полицейские разыскало двух несовершеннолетних жителей Харьковщины.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что ребенок проходил осмотр в больнице и самовольно покинул медучреждение, поступила в Балаклейский отдел полиции 3 сентября 2020 года в 19:25 от заведующей детским отделением.

Правоохранители сразу выяснили все подробности происшествия и начали поиски.

Полицейские проверяли автовокзалы, железнодорожный вокзал, парки, скверы, улицы и другие места вероятного появления ребенка, определяли круг общения мальчика, опросили людей, котрые могли владеть информацией о местонахождения ребенка.

Примерно через час полицейские установили местонахождение мальчика.

Он ехал в электропоезде из Балаклеи в Харьков. Сейчас его вернули в детское отделение больницы.

4 сентября 2020 года в дежурную часть Боровского отделения полиции поступила информакция о том, что накануне, 3 сентября, ушел из дома и не вернулся 14-летний юноша. Ранее подросток неоднократно покидал место жительства.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейские нашли парня в и вернули его домой.

Инспектор ювенальной превенции с парнем и родителями провел профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.