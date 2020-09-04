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04.09.2020  16:59   

ДТП: на Салтовке сбили женщину

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Харьков, на Салтовке - ДТП.

Здесь, на улице  Натальи Ужвий, сбили женщину на пешеходном переходе. 

По имеющейся информации, женщшина жива.

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбита женщина
 
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