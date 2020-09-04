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04.09.2020  14:57   

ДТП и попытка ограбления: запись момента аварии Lexus и Mercedes (ВИДЕО)

О торпедирована иномарки в центре города сообщили очевидцы.


//t.me

Опубликована видеозапись момента столкновения двух иномарок в центре города.

Авария произошла на площади Конституции - внедорожник протаранил легковушку.

На площади Конституции стукнулись Lexus и Mercedes 
 
Как информирует Телеграмм-канал ХС Хапрьков, после удара девушка из Lexus вышла из авто и в этот момент двое вытянули из ее машины сумку. Пытались сбежать, но были задержаны очевидцами.

Тэги:  дтп, авария, харьков, момент аварии
 
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