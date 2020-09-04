Под Харьковом ночью сбит пешеход - полицейские просят помощи у случайных очевидцев

23-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте, доставлен в больницу.
На автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» возле автозаправочной станции в Чугуеве 64-летний водитель BYD сбил пешехода. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Пострадавший, мужчина 23 лет, переходил дорогу в неположенном месте. С травмами его госпитализировали.
Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Происшествие случилось 3 сентября около 3:15.
Свидетелей и очевидцев, а также водителей, которые в этот момент проезжали мимо, просят помочь полиции в выяснении обстоятельств ДТП.
Это 16-й день растущей Луны в знаке зодиака Овен, когда все дела складываются наиболее гармонично.
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В этот день в Украине утвердили так называемое "харьковское правописание". В мире же чествуют бойцов тхэквондо, а также делают специальный перерыв на искусство. Православная церковь почитает память мучеников Агафона и других.
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