04.09.2020 13:25

Под Харьковом ночью сбит пешеход - полицейские просят помощи у случайных очевидцев

23-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте, доставлен в больницу.



://hk.npu.gov.ua

На автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» возле автозаправочной станции в Чугуеве 64-летний водитель BYD сбил пешехода. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Пострадавший, мужчина 23 лет, переходил дорогу в неположенном месте. С травмами его госпитализировали.

Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Происшествие случилось 3 сентября около 3:15.

Свидетелей и очевидцев, а также водителей, которые в этот момент проезжали мимо, просят помочь полиции в выяснении обстоятельств ДТП.