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04.09.2020  12:52   

В Харькове милиция изъяла у закладчика наркотиков на 4 млн грн (ФОТО)

23-летнний мужчина в течение последних шести месяцев сотрудничал с интернет-магазинами по продаже наркотических средств и психотропных веществ и распространял их по районам Харькова через закладки.


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Разоблачили 23-летнего харьковчанина, который занимался сбытом наркотиков, в ходе расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, сообщили  в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Установлено, что мужчина в течение последних шести месяцев сотрудничал с интернет-магазинами по продаже наркотических средств и психотропных веществ и распространял их по районам Харькова через закладки.

При осмотре у злоумышленника обнаружили 600 граммов психотропного вещества PVP и 60 закладок весом по одному грамму. Во время обыска квартиры по месту жительства мужчины полицейские обнаружили около 250 полимерных пакетов с различными психотропными и наркотическими веществами. Также правоохранители изъяли шесть закладок, которые он спрятал в дневное время.

По ценам черного рынка стоимость изъятых у мужчины наркотиков составляет около 4 млн грн.

4 сентября злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Харьковчанину грозит до 10 лет лишения свобода с конфискацией имущества.

Проводятся следственные действия по установлению других лиц, причастных к деятельности интернет-магазина, предназначенная ряд экспертиз.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

 
 
Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, наркотики, харьков, преступление, дознаватель
 
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