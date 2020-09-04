В Харькове милиция изъяла у закладчика наркотиков на 4 млн грн (ФОТО)

23-летнний мужчина в течение последних шести месяцев сотрудничал с интернет-магазинами по продаже наркотических средств и психотропных веществ и распространял их по районам Харькова через закладки.
Разоблачили 23-летнего харьковчанина, который занимался сбытом наркотиков, в ходе расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Установлено, что мужчина в течение последних шести месяцев сотрудничал с интернет-магазинами по продаже наркотических средств и психотропных веществ и распространял их по районам Харькова через закладки.
При осмотре у злоумышленника обнаружили 600 граммов психотропного вещества PVP и 60 закладок весом по одному грамму. Во время обыска квартиры по месту жительства мужчины полицейские обнаружили около 250 полимерных пакетов с различными психотропными и наркотическими веществами. Также правоохранители изъяли шесть закладок, которые он спрятал в дневное время.
По ценам черного рынка стоимость изъятых у мужчины наркотиков составляет около 4 млн грн.
4 сентября злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Харьковчанину грозит до 10 лет лишения свобода с конфискацией имущества.
Проводятся следственные действия по установлению других лиц, причастных к деятельности интернет-магазина, предназначенная ряд экспертиз.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.
Это 16-й день растущей Луны в знаке зодиака Овен, когда все дела складываются наиболее гармонично.
Очень высокая пожарная опасность сохранитсся вместе с очередным температурным рекордом
В этот день в Украине утвердили так называемое "харьковское правописание". В мире же чествуют бойцов тхэквондо, а также делают специальный перерыв на искусство. Православная церковь почитает память мучеников Агафона и других.
влажность:
давление:
ветер: