04.09.2020 12:34

Харьковский СИЗО продал первые подарочные сертификаты на содержание в VIP-камере

Харьковский следственный изолятор заработал 1 тыс. Грн в подарочных сертификатах на содержание в платной камере



Министр Малюська

По состоянию на 1 сентября на счета следственных изоляторов Украины от продажи подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер поступило более 35 тыс. Грн, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

В общем подарочные сертификаты в рамках проекта "Услуга вперед" приобрели в 11 следственных изоляторах. В том числе в СИЗО Харькова приобрели сертификатов на 1 тыс. Грн.