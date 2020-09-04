Харьковский СИЗО продал первые подарочные сертификаты на содержание в VIP-камере

Харьковский следственный изолятор заработал 1 тыс. Грн в подарочных сертификатах на содержание в платной камере
По состоянию на 1 сентября на счета следственных изоляторов Украины от продажи подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер поступило более 35 тыс. Грн, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.
В общем подарочные сертификаты в рамках проекта "Услуга вперед" приобрели в 11 следственных изоляторах. В том числе в СИЗО Харькова приобрели сертификатов на 1 тыс. Грн.
Это 16-й день растущей Луны в знаке зодиака Овен, когда все дела складываются наиболее гармонично.
Очень высокая пожарная опасность сохранитсся вместе с очередным температурным рекордом
В этот день в Украине утвердили так называемое "харьковское правописание". В мире же чествуют бойцов тхэквондо, а также делают специальный перерыв на искусство. Православная церковь почитает память мучеников Агафона и других.
влажность:
давление:
ветер: