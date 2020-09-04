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04.09.2020  11:27   

В пригороде Харькова ночью загорелся частный дом

В зиму без жилья осталась семья в поселке Буды Харьковского района.


://hk.npu.gov.ua

3 сентября в 1:28 в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в с.Буды, по ул. Харьковской.

На ликвидацию пожара были направлены спасатели 49-й пожарно-спасательной части из  Мерефа и 67-й  части из Южного.

На момент прибытия пожарных было установлено, что горит крыша частного дома. Площадь пожара составила около 100 м. кв.

Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был ликвидирован в тех масштабах, которых он приобрел на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений.       

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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