04.09.2020 11:27

В пригороде Харькова ночью загорелся частный дом

В зиму без жилья осталась семья в поселке Буды Харьковского района.



://hk.npu.gov.ua

3 сентября в 1:28 в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в с.Буды, по ул. Харьковской.

На ликвидацию пожара были направлены спасатели 49-й пожарно-спасательной части из Мерефа и 67-й части из Южного.

На момент прибытия пожарных было установлено, что горит крыша частного дома. Площадь пожара составила около 100 м. кв.

Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был ликвидирован в тех масштабах, которых он приобрел на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.