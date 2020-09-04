04.09.2020 10:50

Прокуратура требует отменить приватизацию детского лагеря «Голубок»

Харьковской местной прокуратурой № 2 в хозяйственный суд Киева направлено исковое заявление в интересах государства о признании незаконными и отмене приказов о приватизации детского оздоровительного лагеря.



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По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что в 2018 году Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Харьковской, Донецкой и Луганской областях принято решение о приватизации единого имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Голубок», расположенного в г.. Святогорск Донецкой области. Указанный детский оздоровительный лагерь расположен на территории площадью почти 3 гектара в рекреационной зоне Национального природного парка «Святые горы».



Основанием для принятия этого решения были соответствующие приказы Фонда государственного имущества Украины, принятые в 2017-2018 годах, о включении детского лагеря в перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации путем продажи на аукционе, а также письменное согласие этой приватизации должностными лицами Донецкой областной государственной администрации.



В то же время, соответствующие приказы и согласования приватизации противоречат специальным нормам законов Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей», «Об образовании», которыми предусмотрено законодательные ограничения по распоряжению и отчуждения детских оздоровительных государственной формы собственности.



Кроме того, компетентными органами не учтено, что, согласно постановлению Верховной Рады Украины, введен мораторий на отчуждение детских оздоровительных учреждений.



С целью предупреждения выбытия детского лагеря из собственности государства местной прокуратурой подано соответствующее исковое заявление.



Сейчас открыто производство по делу.