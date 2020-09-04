Главная Новости Криминал и происшествия Немышлянский район: спасатели ликвидировали пожар в деревянном торговом павильоне для торговли овощами
04.09.2020  10:04   

Немышлянский район: спасатели ликвидировали пожар в деревянном торговом павильоне для торговли овощами

4 сентября в 3:42 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьков, ул. Ощепкова, 4 (напротив).


://kh.dsns.gov.ua

По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что горел деревянный овощной навес на площади 15 квадратных метров и повреждено киоск с водой на площади 2 квадратных метра. 

Пожар был локализован в 4:04, а ликвидирован в 4:36 пожарно-спасательным подразделением 11-й пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Погибших и травмированных в результате пожара не обнаружено. Причина пожара и ущерб, устанавливаются.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.09 Криминал и происшествия В пригороде Харькова ночью загорелся частный дом 04.09 Криминал и происшествия Оперативная информация по пожаров в экосистемах на территории Харьковской и Луганской областей 04.09 Власть Правительственная Комиссия ТЭБ и ЧС поручила безотлагательно разработать меры по противодействию пожарам в Харьковской области
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 