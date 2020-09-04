Немышлянский район: спасатели ликвидировали пожар в деревянном торговом павильоне для торговли овощами

4 сентября в 3:42 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьков, ул. Ощепкова, 4 (напротив).
По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что горел деревянный овощной навес на площади 15 квадратных метров и повреждено киоск с водой на площади 2 квадратных метра.
Пожар был локализован в 4:04, а ликвидирован в 4:36 пожарно-спасательным подразделением 11-й пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Погибших и травмированных в результате пожара не обнаружено. Причина пожара и ущерб, устанавливаются.
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