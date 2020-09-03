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03.09.2020  18:37   

Рубили деревья в трех лесничествах: предприятие может лишиться 7 миллионов

Взыскать с лесного хозяйства средства требует прокуратура.


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Харьковской местной прокуратурой № 1 и Государственной экологической инспекций в суд направлено исковое заявление в интересах государства к ГП «Гутянское лесное хозяйство».
 
В заявлении речь идет о взыскании ущерба, причиненного нарушением требований природоохранного хозяйства, на сумму более 7 млн грн.
 
Как рассказал и. о. руководителя местной прокуратуры Амил Омаров, в ходе проверки, проведенной Государственной экологической инспекцией в Харьковской области, установлено, что одно из госпредприятий лесхоза осуществило самовольную вырубку деревьев на территории Гутянского, Краснокутского и Владимирского лесничеств.
 
Кроме того, этим же предприятием осуществлен самовольный забор и использование воды из скважин без специального разрешения.
 
Сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 7 млн грн.
 
Указанные нарушения требований природоохранного законодательства послужили основанием для направления прокуратурой соответствующего иска.
 
Сейчас открыто производство по делу, судебное разбирательство продолжается.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  ущерб, вырубка деревьев, харьков
 
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