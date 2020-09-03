03.09.2020 18:37

Рубили деревья в трех лесничествах: предприятие может лишиться 7 миллионов

Взыскать с лесного хозяйства средства требует прокуратура.



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Харьковской местной прокуратурой № 1 и Государственной экологической инспекций в суд направлено исковое заявление в интересах государства к ГП «Гутянское лесное хозяйство».

В заявлении речь идет о взыскании ущерба, причиненного нарушением требований природоохранного хозяйства, на сумму более 7 млн грн.

Как рассказал и. о. руководителя местной прокуратуры Амил Омаров, в ходе проверки, проведенной Государственной экологической инспекцией в Харьковской области, установлено, что одно из госпредприятий лесхоза осуществило самовольную вырубку деревьев на территории Гутянского, Краснокутского и Владимирского лесничеств.

Кроме того, этим же предприятием осуществлен самовольный забор и использование воды из скважин без специального разрешения.

Сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 7 млн грн.

Указанные нарушения требований природоохранного законодательства послужили основанием для направления прокуратурой соответствующего иска.

Сейчас открыто производство по делу, судебное разбирательство продолжается.