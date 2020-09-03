03.09.2020 14:59

Приехали ночью и разломали построенное: копы в поисках группы с кувалдами

Полиция расследует происшествие на рынке в Киевском районе Харькова.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщате ГУ Нацполиции, инофрмация о происшествии по улице Амурской поступило в полицию 3 сентября 2020 года около 2:50.

Группа лиц, приехавшая на нескольких машинах, кувалдами разрушила недостроенные магазины, после чего скрылись в неизвестном направлении.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишение свободы.

На установление и задержание автомобилей, на которых скрылись злоумышленники, ориентирован личный состав полиции.