03.09.2020 14:59
Приехали ночью и разломали построенное: копы в поисках группы с кувалдами
Полиция расследует происшествие на рынке в Киевском районе Харькова.
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Как сообщате ГУ Нацполиции, инофрмация о происшествии по улице Амурской поступило в полицию 3 сентября 2020 года около 2:50.
Группа лиц, приехавшая на нескольких машинах, кувалдами разрушила недостроенные магазины, после чего скрылись в неизвестном направлении.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишение свободы.
На установление и задержание автомобилей, на которых скрылись злоумышленники, ориентирован личный состав полиции.