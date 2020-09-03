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03.09.2020  14:59   

Приехали ночью и разломали построенное: копы в поисках группы с кувалдами

Полиция расследует происшествие на рынке в Киевском районе Харькова.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщате ГУ Нацполиции, инофрмация о происшествии по улице Амурской поступило в полицию 3 сентября 2020 года около 2:50.
 
Группа лиц, приехавшая на нескольких машинах, кувалдами разрушила недостроенные магазины, после чего скрылись в неизвестном направлении.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.  Полицейские провели осмотр места происшествия.
 
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.  194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишение свободы.
 
На установление и задержание автомобилей, на которых скрылись злоумышленники, ориентирован личный состав полиции.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  хулиганство, налет, харьков, разломали магазины
 
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