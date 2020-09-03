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03.09.2020  14:31   

ДТП: как немец ограждение утюжил - момент аварии (ВИДЕО)

В интернете появилась видеозапись пьяного вылета иномарки.


//t.me

В Интернете появилось видео момента ДТП - иномарка сносит ограждение гостиницы Харьков.

Напомним, что 2 сентября 2020 года Porsche Cayenne с пьяным водилой зарулем вылетел с дороги в центре Первой столицы.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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