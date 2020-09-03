ДТП: как немец ограждение утюжил - момент аварии (ВИДЕО)

В интернете появилась видеозапись пьяного вылета иномарки.
В Интернете появилось видео момента ДТП - иномарка сносит ограждение гостиницы Харьков.
Напомним, что 2 сентября 2020 года Porsche Cayenne с пьяным водилой зарулем вылетел с дороги в центре Первой столицы.
День будет полон искушений, которые под силу преодолеть не многим знакам Зодиака.
Очень высокая пожарная опасность сохранитсся вместе с очередным температурным рекордом
3 сентября 1752 - День которого не было в истории Великобритании и колоний: в связи с переходом на григорианский календарь плсде 2 сентября сразу наступило 14.
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