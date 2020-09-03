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03.09.2020  14:13   

Внимание! Пропал мальчик (ФОТО)

Полицией разыскивается Олег Денисенко.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, Московским отделом разіскивается Олега Денисенко, 2001 года рождения, житель села Плоское Великобурлукского район.  Юноша 01 октября 2018 года поехал к Харьковского высшего профессионального училища строительства и после окончания занятий не вернулся в общежитие, расположенны по адресу: г. Харьков, ул.  Салтовское Шоссе, д.  123.
 
Его приметы: на вид 19-21 лет, рост 160-165см, худощавого телосложения, темные короткие волнистіе волосы, карие глаза.
 
Особые приметы: на правой  ступне шрам нестандартной формы от травмы, на левой конечности патологическое смещение основы кости от перелома в области локтевого сустава, в области теменной части головы два шрамы прямолинейной формы размерами от 0,5 до 1 см.
 
Уважаемые граждане, если вы имеете любую информацию о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: (093) 952-63-75, (057) 738-30-24, 102 или другими доступными способами.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мальчик, розыск, харьков
 
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