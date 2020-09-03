03.09.2020 14:13

Внимание! Пропал мальчик (ФОТО)

Полицией разыскивается Олег Денисенко.



//facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, Московским отделом разіскивается Олега Денисенко, 2001 года рождения, житель села Плоское Великобурлукского район. Юноша 01 октября 2018 года поехал к Харьковского высшего профессионального училища строительства и после окончания занятий не вернулся в общежитие, расположенны по адресу: г. Харьков, ул. Салтовское Шоссе, д. 123.

Его приметы: на вид 19-21 лет, рост 160-165см, худощавого телосложения, темные короткие волнистіе волосы, карие глаза.

Особые приметы: на правой ступне шрам нестандартной формы от травмы, на левой конечности патологическое смещение основы кости от перелома в области локтевого сустава, в области теменной части головы два шрамы прямолинейной формы размерами от 0,5 до 1 см.

Уважаемые граждане, если вы имеете любую информацию о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: (093) 952-63-75, (057) 738-30-24, 102 или другими доступными способами.