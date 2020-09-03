03.09.2020 13:54

На Харьковщине трехлетнего мальчика ударило током

В среду, 2 сентября, около 21:37 врачи получили сообщение о том, что в Сахновщинском районе Харьковской области трехлетний мальчик получил электротравму, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



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Как сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи, вызов по поводу электротравмы у ребенка поступил 2 сентября в 21:37.

Трехлетний житель Сахновщинского района получил электротравму, прикоснувшись к оголенному проводу у себя дома, где проводились ремонтные работы. После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи мальчика с диагнозом: "электроожоги правой ладони" а сопровождении отца госпитализировали в лечебное учреждение.