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03.09.2020  13:54   

На Харьковщине трехлетнего мальчика ударило током

В среду, 2 сентября, около 21:37 врачи получили сообщение о том, что в Сахновщинском районе Харьковской области трехлетний мальчик получил электротравму, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.


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Как сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи, вызов по поводу электротравмы у ребенка поступил 2 сентября в 21:37. 

Трехлетний житель Сахновщинского района получил электротравму, прикоснувшись к оголенному проводу у себя дома, где проводились ремонтные работы. После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи мальчика с диагнозом: "электроожоги правой ладони" а сопровождении отца госпитализировали в лечебное учреждение.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  удар током, ребенок, ремонт, скорая
 
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