03.09.2020 13:23

Погорельцы жалуются на мародеров, прикидывающихся волонтерами (ФОТО)

Погорельцы из Двуречанского района рассказали, как они спасались от огня.



// objectiv.tv

«Сначала начал гореть мусор на свалке, а ветер был очень сильный. Затем загорелся лес», - рассказывают жители села Воробьевка супругы Владимир и Нина Погребняк.

Огонь начал быстро распространяться и добрался их деревни. У людей начали гореть дома.

«У нас село не газифицировано, в каждом доме есть газовый баллон, поэтому все сразу начали выносить эти баллоны, чтобы не рвануло», - вспоминает Нина Погребняк.

Из горящего дома супруги успели схватить только документы. Все имущество семьи огонь безжалостно уничтожил. Погиб и весь скот.

«Кролики, куры - все сгорели. Вот, в коробке лежат мертвые утята. К счастью, наша собака, Босс, не был привязан, он успел выбежать», - говорит Владимир.

«Будем втроем с собакой ночевать в машине, а завтра поедем к теще», - разводит руками мужчина.

Но это не единственная семья, которая после пожара осталась под открытым небом.

«Все сгорело - телевизоры, вещи. Погорели куры, скот. Случилось это все в считанные минуты. Мы даже не успели ничего вынести из дома, кроме документов. У меня три коровы, три свиньи. Что нам делать? Куда ехать?», - жалуется другая местная жительница села Наталья.

Также крестьяне рассказывают о случаях мародерства: «Сразу приехало много неизвестных людей, молодежь на мотоциклах. Соседи увидели, как их кабана едва не похитили, уже вели его к машине. Они уже приехали с готовыми клетками большими. Соседи побежали и отбили своего кабанчика», - рассказывает Нина Погребняк.

Однако и немало волонтеров прибыло на помощь погорельцам. Из Купянска приехали неравнодушные люди и помогали крестьянам тушить их дома и выносить уцелевшие вещи.

«Таких, кому негде ночевать - таких нет, - говорит секретарь сельсовета Светлана Мороз, - все люди уже определились с ночевкой. Мы работаем сейчас над вопросом компенсации пострадавшим от пожара».