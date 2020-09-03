03.09.2020 13:04

За нелегальную добычу песка руководителю фермерского хозяйства сообщено о подозрении (ФОТО)

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении руководителю фермерского хозяйства по факту нарушения установленных правил охраны и использования недр, повлекшее тяжкие последствия, а также бесхозяйственного использования земель (ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 254 УК Украины).



://khar.gp.gov.ua/

В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель фермерского хозяйства, не имея разрешения на пользование земельными участками для использованием недр и надлежащим образом оформленного специального разрешения (лицензии) на добычу полезных ископаемых, без горного отвода и плана разработки месторождения полезных ископаемых, с июля по ноябрь 2019 года незаконно добывал песок в Волчанском районе Харьковской области. Так он создал два карьера общей глубиной почти 11 метров. В дальнейшем предприниматель реализовывал добытый песок другим гражданам в виде товарной продукции.



Проведена инженерно-экологическая и судебно-экономическая экспертизы показали, что несанкционированной добычей песка злоумышленник создал опасность для окружающей среды и совершил вывода земель из сельскохозяйственного оборота, что привело к потере их плодородия и нарушение структуры почвы. Таким образом, государству причинен ущерб на более 612 млн грн.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.



Указанное уголовное производство расследует следственное управление ГУНП в Харьковской области.



Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.