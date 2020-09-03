Поджоги лесов могут быть попыткой скрыть массовые незаконные вырубки от прокурорских проверок

За день до возникновения пожаров Харьковской местной прокуратурой № 1 в суд направлено исковое заявление в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Харьковской области в ГП «Гутянское лесное хозяйство» о взыскании ущерба, причиненного нарушением требований природоохранного хозяйства на сумму более 7 млн грн.
Как рассказал и. о. руководителя местной прокуратуры Амиль Омаров, в ходе проверки, проведенной Государственной экологической инспекцией в Харьковской области, установлено, что один из государственных предприятий лесного хозяйства осуществило самовольную вырубку деревьев на территории Гутянского, Краснокутского и Владимирского лесничеств. Кроме того, этим же предприятием осуществлен самовольный забор и использование воды из скважин без специального разрешения. Сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 7 млн грн.
Указанные нарушения требований природоохранного законодательства стали основанием для направления прокуратурой соответствующего иска. Сейчас открыто производство по делу, судебное разбирательство продолжается.
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