03.09.2020 10:40

Пожары в Двуречанском и Чугуевском районах расследуются как поджоги

По фактам пожаров в Двуречанском и Чугуевском районах Харьковской области открыты уголовные производства.



://kh.dsns.gov.ua

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, 2 сентября в 12.54 вблизи с. Воробьевка Двуречанского района возник пожар в лесу. Около 15.00 из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений пожар распространился в направлении населенных пунктов Воробьевка и Гряниковка. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома в с.Горобовка (село сгорело полностью), отселены 33 человека. Из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратилась 1 человек. Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара.

Информация о пожаре вблизи с. Клугино Башкировка Чугуевского района поступила вчера, 2 сентября, в 12.13. Около 20.00 пожар локализовали на площади около 30 га, по состоянию на утро он почти потушен. Жертв и пострадавших нет.