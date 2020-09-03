Главная Новости Криминал и происшествия Porsche Cayenne протаранил клумбу и едва не разнес часть холла элитного отеля в центре Харькова (ФОТО, ВИДЕО)
03.09.2020  10:20   

Porsche Cayenne протаранил клумбу и едва не разнес часть холла элитного отеля в центре Харькова (ФОТО, ВИДЕО)

По информации очевидцев водитель авто был в состоянии алкогольного опьянения.


// h.saltovka

Об этом написали очевидцы в Telegram-канале "ХС.Харьков".

ДТП произошло на улице вблизи отеля "Харьков Палас". Предварительно, водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в цветочную клумбу.

От удара по всей проезжей части разлетелись куски тротуарной плитки самой клумбы. А вот у авто полностью раздробило переднюю часть.

 

Источник:   h.saltovka
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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