03.09.2020 10:20

Porsche Cayenne протаранил клумбу и едва не разнес часть холла элитного отеля в центре Харькова (ФОТО, ВИДЕО)

По информации очевидцев водитель авто был в состоянии алкогольного опьянения.



// h.saltovka

Об этом написали очевидцы в Telegram-канале "ХС.Харьков".

ДТП произошло на улице вблизи отеля "Харьков Палас". Предварительно, водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в цветочную клумбу.

От удара по всей проезжей части разлетелись куски тротуарной плитки самой клумбы. А вот у авто полностью раздробило переднюю часть.