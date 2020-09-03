На территории рынка «Барабашово» взорвался и сгорел трактор

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения техники в Московском районе Харькова.
Информация о взрыве на территории авторынка в пределах торгового центра «Барабашово» на проспекте Юбилейном поступила в полицию 3 сентября около 4:40, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. В настоящее время установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора. Пострадавших нет.
Информация зарегистрирована в Едином учете Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
День будет полон искушений, которые под силу преодолеть не многим знакам Зодиака.
Очень высокая пожарная опасность сохранитсся вместе с очередным температурным рекордом
3 сентября 1752 - День которого не было в истории Великобритании и колоний: в связи с переходом на григорианский календарь плсде 2 сентября сразу наступило 14.
влажность:
давление:
ветер: