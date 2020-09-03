03.09.2020 10:10

На территории рынка «Барабашово» взорвался и сгорел трактор

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения техники в Московском районе Харькова.



://hk.npu.gov.ua

Информация о взрыве на территории авторынка в пределах торгового центра «Барабашово» на проспекте Юбилейном поступила в полицию 3 сентября около 4:40, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. В настоящее время установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора. Пострадавших нет.

Информация зарегистрирована в Едином учете Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.