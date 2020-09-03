Главная Новости Криминал и происшествия На территории рынка «Барабашово» взорвался и сгорел трактор
03.09.2020  10:10   

На территории рынка «Барабашово» взорвался и сгорел трактор

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения техники в Московском районе Харькова.


://hk.npu.gov.ua

Информация о взрыве на территории авторынка в пределах торгового центра «Барабашово» на проспекте Юбилейном поступила в полицию 3 сентября около 4:40, сообщили  в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. В настоящее время установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора. Пострадавших нет.

Информация зарегистрирована в Едином учете Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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