Пожар в Двуречанском районе: одно село сгорело полностью

03.09.2020 08:12

В Двуречанском районе одно из сел уничтожено огнем, но погибших нет.

Людей обеспечивают едой и средствами первой необходимости. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

По состоянию на 7 . 00 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Гряниковка Двуречанского района ликвидированы . Продолжается тушение лесного пожара на площади около 100 га, сообщили в Госслужбе по ЧС.

Один населенный пункт - село Горобьевка - уничтожен огнем, еще в двух (Кутьковке и Гряниковке) есть места возгорания. Жертв нет, пока один человек обратился в больницу с предварительным диагнозом "отравление угарным газом".

"Для эвакуации людей подготовлен транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем. К ликвидации пожара привлечены наземная техника, авиация и пожарный поезд. Постоянно работает ГСЧС и полиция. Помогает огромное количество волонтеров, за что мы им очень благодарны! Наша первоочередная цель - не допустить распространения стихии", - отметил Кучер.

С сел Воробьевка и Гряниковка эвакуированы 52 человека в поликлинику и лицея г. Двуречная. Координацию по тушению лесного пожара непосредственно на месте осуществляет штаб.

От Главного управления ГСЧС в Харьковской области привлечено 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Дополнительно сформирован сводный отряд в составе 20 отделений на автоцистернах, направляемых к месту происшествия. Также задействованы 2 пожарных поезда, пожарный самолет Ан-32П и 5 единиц техники лесхоза и 50 человек личного состава.