Главная Новости Криминал и происшествия Пожар в Двуречанском районе: одно село сгорело полностью
03.09.2020  08:12   

Пожар в Двуречанском районе: одно село сгорело полностью

В Двуречанском районе одно из сел уничтожено огнем, но погибших нет.


://kh.dsns.gov.ua

Людей обеспечивают едой и средствами первой необходимости. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

По состоянию на 7.00  3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Гряниковка Двуречанского района ликвидированы. Продолжается тушение лесного пожара на площади около 100 га, сообщили в Госслужбе по ЧС.

Один населенный пункт - село Горобьевка - уничтожен огнем, еще в двух (Кутьковке и Гряниковке) есть места возгорания. Жертв нет, пока один человек обратился в больницу с предварительным диагнозом "отравление угарным газом".

"Для эвакуации людей подготовлен транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Пострадавших обеспечиваем жильем. К ликвидации пожара привлечены наземная техника, авиация и пожарный поезд. Постоянно работает ГСЧС и полиция.  Помогает огромное количество волонтеров, за что мы им очень благодарны! Наша первоочередная цель - не допустить распространения стихии", -  отметил Кучер. 

 С сел Воробьевка и Гряниковка эвакуированы 52 человека в поликлинику и лицея г. Двуречная. Координацию по тушению лесного пожара непосредственно на месте осуществляет штаб.

От Главного управления ГСЧС в Харьковской области привлечено 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Дополнительно сформирован сводный отряд в составе 20 отделений на автоцистернах, направляемых к месту происшествия. Также задействованы 2 пожарных поезда, пожарный самолет Ан-32П и 5 единиц техники лесхоза и 50 человек личного состава.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.09 Криминал и происшествия Аваков летит в Харьков открывать штаб борьбы со стихией 02.09 Криминал и происшествия Пожар под Харьковом: огонь уничтожает лес и дома (ФОТО) 02.09 Криминал и происшествия Под Харьковом - сильный пожар (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 