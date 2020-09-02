02.09.2020 16:59

Миллионер-махинатор попал пол суд: мошеннику светит до 12 лет за решеткой

Директор ООО положил себе в карман 2,5 миллиона.



//khar.gp.gov.ua

По согласованию с Лозовской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении директора ООО.

Он, злоупотребив служебным положением, завладел чужим имуществом в особо крупных размерах и подделал официальные документы,нанес крупный ущерб (ч . 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Нестеров, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2018 году директор ООО заключил договор по реконструкции системы водоснабжения на территории Барвенковского района с одним из сельских советов.

Несмотря на то, что договорные обязательства выполнены частично, подрядчик составил и подписал акты приемки выполненных работ, осознавая, что в указанных документах указана заведомо недостоверная информация.

На основании подписанных актов перечислены бюджетные средства за оборудование и работы, которые фактически не произведены.

Общая сумма убытков, нанесенных территориальной общине, составляет свыше 2 500 000 грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.