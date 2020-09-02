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02.09.2020  16:59   

Миллионер-махинатор попал пол суд: мошеннику светит до 12 лет за решеткой

Директор ООО положил себе в карман 2,5 миллиона.


//khar.gp.gov.ua
По согласованию с Лозовской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении директора ООО.
 
Он, злоупотребив служебным положением, завладел чужим имуществом в особо крупных размерах и подделал официальные документы,нанес крупный ущерб (ч  . 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 УК Украины).
 
Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Нестеров, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2018 году директор ООО заключил договор по реконструкции системы водоснабжения на территории Барвенковского района с одним из сельских советов.
 
Несмотря на то, что договорные обязательства выполнены частично, подрядчик составил и подписал акты приемки выполненных работ, осознавая, что в указанных документах указана заведомо недостоверная информация.
 
На основании подписанных актов перечислены бюджетные средства за оборудование и работы, которые фактически не произведены. 
 
Общая сумма убытков, нанесенных территориальной общине, составляет свыше 2 500 000 грн.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Тэги:  афера, мошенничество, харьков, лозовая
 
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