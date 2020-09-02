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02.09.2020  16:39   

Афера на 100 тысяч: экс-главу сельсовета будут судить

Обвинительный акт направлен в суд.


//khar.gp.gov.ua
По согласованию с Дергачевской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего голови одного из сельских советов Богодуховский района по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, досудебным расследованием установлено, что в августе 2019 года указанный мужчина собственноручно подписал и утвердил гербовой печатью заведомо ложный официальный документ - якобы принятое сельссоветом решение об отводе земельного участка для ведения личного хозяйства частным  лицом. 
 
В дальнейшем указанным частным лицом записано право частной собственности на земельный участок площадью 1,2 га. 
 
Сумма убытков, нанесенных территориальной общины, составляет свыше 100 тыс.  грн.
 
Обвиняемому грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до  семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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