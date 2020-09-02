02.09.2020 16:39

Афера на 100 тысяч: экс-главу сельсовета будут судить

Обвинительный акт направлен в суд.



//khar.gp.gov.ua

По согласованию с Дергачевской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего голови одного из сельских советов Богодуховский района по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, досудебным расследованием установлено, что в августе 2019 года указанный мужчина собственноручно подписал и утвердил гербовой печатью заведомо ложный официальный документ - якобы принятое сельссоветом решение об отводе земельного участка для ведения личного хозяйства частным лицом.

В дальнейшем указанным частным лицом записано право частной собственности на земельный участок площадью 1,2 га.

Сумма убытков, нанесенных территориальной общины, составляет свыше 100 тыс. грн.

Обвиняемому грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.