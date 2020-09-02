Главная Новости Криминал и происшествия Ограбление в центре Харькова: разбойника с баллончиком поймали копы
02.09.2020  15:41   

Ограбление в центре Харькова: разбойника с баллончиком поймали копы

Злоумышленник отобрал у мужчины мобильный телефон и деньги.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ нацполиции, происшествие случилось 1 сентября 2020 года около 06:00 на переулке Кравцова в Шевченковском районе Харькова.
 
С соответствующим сообщением в полицию обратился 35-летний потерпевший.
 
Через несколько часов сотрудники сектора криминальной полиции Шевченковского отдела полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 32-летнего гражданина, причастного к совершению преступления.
 
Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 7 лет.
 
В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, отобрал телефон, харьков
 
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