02.09.2020 15:41

Ограбление в центре Харькова: разбойника с баллончиком поймали копы

Злоумышленник отобрал у мужчины мобильный телефон и деньги.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ нацполиции, происшествие случилось 1 сентября 2020 года около 06:00 на переулке Кравцова в Шевченковском районе Харькова.

С соответствующим сообщением в полицию обратился 35-летний потерпевший.

Через несколько часов сотрудники сектора криминальной полиции Шевченковского отдела полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 32-летнего гражданина, причастного к совершению преступления.

Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.