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02.09.2020  13:04   

Копы рассказали о самых распространенных нарушениях на харьковских дорогах

Полиция связывает это с проведением комплекса профилактических мероприятий по снижению уровня аварийности на дорогах.


://hk.npu.gov.ua

Полицейские проводят профилактические мероприятия по снижению аварийности на дорогах. 

С 23 июля по 30 августа дороги Харькова и области патрулировали 62 наряда копов. Они выявили более 3600 нарушений правил дорожного движения. Самыми распространенными были игнорирование ремня безопасности (более 1300), нарушение правил дорожного движения пешеходами (почти 660) и управление транспортом в нетрезвом виде (180 административных протоколов) и другие. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области. 

"В то же время, по результатам проведения указанных мероприятий наблюдается значительное снижение тяжести последствий ДТП, меньше зафиксировано погибших и травмированных", — уточнили копы. 

По их данным, в первом полугодии этого года в нашем регионе произошло 5180 дорожно-транспортных происшествий, травмы получили 985 человек.

В полиции просят водителей и пешеходов быть ответственными и соблюдать правила дорожного движения. 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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