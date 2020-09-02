Копы рассказали о самых распространенных нарушениях на харьковских дорогах

Полиция связывает это с проведением комплекса профилактических мероприятий по снижению уровня аварийности на дорогах.
Полицейские проводят профилактические мероприятия по снижению аварийности на дорогах.
С 23 июля по 30 августа дороги Харькова и области патрулировали 62 наряда копов. Они выявили более 3600 нарушений правил дорожного движения. Самыми распространенными были игнорирование ремня безопасности (более 1300), нарушение правил дорожного движения пешеходами (почти 660) и управление транспортом в нетрезвом виде (180 административных протоколов) и другие. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.
"В то же время, по результатам проведения указанных мероприятий наблюдается значительное снижение тяжести последствий ДТП, меньше зафиксировано погибших и травмированных", — уточнили копы.
По их данным, в первом полугодии этого года в нашем регионе произошло 5180 дорожно-транспортных происшествий, травмы получили 985 человек.
В полиции просят водителей и пешеходов быть ответственными и соблюдать правила дорожного движения.
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