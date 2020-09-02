02.09.2020 09:40

На Танкопия дотла выгорела пристройка, но спасатели уберегли частный дом

Немышлянская район: спасатели ликвидировали пожар в пристройке к жилому дому.



://kh.dsns.gov.ua

2 августа в 3:00 47 минут на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Харьков, ул. Танкопия, 38.

По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что горит пристройка к частному дому и крыша жилого дома на площади 50 квадратных метров.

На тушение пожара было задействовано 2 отделения 11-й пожарно-спасательной части. Пожар удалось локализовать в 4:08, а ликвидировать в 5:58.

Погибших и травмированных в результате пожара не обнаружено. Прямые и косвенные убытки устанавливаются.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.