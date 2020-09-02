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02.09.2020  09:40   

На Танкопия дотла выгорела пристройка, но спасатели уберегли частный дом

Немышлянская район: спасатели ликвидировали пожар в пристройке к жилому дому.


://kh.dsns.gov.ua

2 августа в 3:00 47 минут на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Харьков, ул. Танкопия, 38.

По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что горит пристройка к частному дому и крыша жилого дома на площади 50 квадратных метров. 

На тушение пожара было задействовано 2 отделения 11-й пожарно-спасательной части. Пожар удалось локализовать в 4:08, а ликвидировать в 5:58. 

Погибших и травмированных в результате пожара не обнаружено. Прямые и косвенные убытки устанавливаются. 

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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