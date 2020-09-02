На Танкопия дотла выгорела пристройка, но спасатели уберегли частный дом

Немышлянская район: спасатели ликвидировали пожар в пристройке к жилому дому.
2 августа в 3:00 47 минут на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Харьков, ул. Танкопия, 38.
По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что горит пристройка к частному дому и крыша жилого дома на площади 50 квадратных метров.
На тушение пожара было задействовано 2 отделения 11-й пожарно-спасательной части. Пожар удалось локализовать в 4:08, а ликвидировать в 5:58.
Погибших и травмированных в результате пожара не обнаружено. Прямые и косвенные убытки устанавливаются.
Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
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