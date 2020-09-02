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02.09.2020  09:09   

На Харьковщине произошел массовый мор рыбы (ФОТО)

Рыба погибла на канале Днепр-Донбасс в Барвенковском районе из-за отсутствия течения и аномальной жары.


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В Барвенковском районе Харьковской области, возле села Грушеваха, 1 сентября был зафиксирован мор рыбы – плотвы, карася, окуня, густеры. Об этом сообщили в Харьковском природоохранном патруле.

На одном квадратном метре воды – от 45 до 110 рыбы. По словам местных жителей, рыба начала гибнуть вследствие отсутствия течения, малой глубины и площади канала Днепр-Донбасс. Также фактором гибели рыбы являются жаркие погодные условия.

При визуальном обследовании канала вода мутная, зеленого цвета с характерным запахом гнили. На поверхности воды местами встречаются пятна темнозеленого цвета с белым оттенком.

Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что на пруду возле села Караван зафиксирован мор рыбы.

 

Канал Днепр — Донбасс начинается в Каменском водохранилище на Днепре. Его ширина - 30-60 метров и глубина -  4-5 метров. Канал идет по Днепропетровской области, затем входит в Харьковскую область, где соединяется с Орельским водохранилищем и с Краснопавловским водохранилищем, которые были построены для обеспечения бесперебойной работы канала в случае аварии. Общая длина этого участка канала 194 км, подъем - 63 метра.

Далее канал идет самотеком по Харьковской области и, частично используя русло рек Бритай и Берека, достигает Северского Донца. Канал рассчитан на большой водоток до 120—125 м³/сек, однако фактически использовался максимум на 30% своих возможностей. В 1991 году использование составило 41 м³/сек, а в 2000 всего 10 м³/сек, причем канал не эксплуатируется в зимнее время.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  мор, рыба, харьковщина, канал, жара
 
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