На время обысков на Кокcохиме выбросы существенно снизились, но воздух по прежнему остается у границы опасной «оранжевой» зоны загрязнения

Правоохранители провели обыск на территории коксового завода в Харькове.
По словам пресс-секретаря полиции Харьковщины Оксаны Калмыковой, уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины - "Загрязнение атмосферного воздуха", его расследует Новобаварский отдел полиции.
Кроме производства, связанного с загрязнением воздуха, правоохранители также расследуют невыплату заработной платы на заводе.
Практически весь вторник выбросы не наблюдались, но утро 2 сентября началось с возобновления выбросов.
Данные ежедневного мониторинга воздуха над Харьковвом на утро 2 сентября:
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В Харькове ожидается очередной темпратурный рекорд и сохранится высокая пожароопаснось.
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