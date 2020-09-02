02.09.2020 08:55

На время обысков на Кокcохиме выбросы существенно снизились, но воздух по прежнему остается у границы опасной «оранжевой» зоны загрязнения

Правоохранители провели обыск на территории коксового завода в Харькове.



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По словам пресс-секретаря полиции Харьковщины Оксаны Калмыковой, уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины - "Загрязнение атмосферного воздуха", его расследует Новобаварский отдел полиции.

Кроме производства, связанного с загрязнением воздуха, правоохранители также расследуют невыплату заработной платы на заводе.

Практически весь вторник выбросы не наблюдались, но утро 2 сентября началось с возобновления выбросов.

Данные ежедневного мониторинга воздуха над Харьковвом на утро 2 сентября: