01.09.2020 19:49

Копы разыскали потерявшегося дедушку (ФОТО)

Полицейские разыскали пропавшего харьковчанина и вернули родным



Копы разыскали потерявшегося дедушку (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, 31 августа 2020 года в 20:25 в дежурную часть Московского отдела полиции обратилась обеспокоенная жена пенсионера.

Женщина сообщила правоохранителям, что ей позвонил ее муж и рассказал, что его машина сломалась и он потерялся.

Но где именно он находится - сообщить не может, потому что не ориентируется на местности.

Получив приметы и фото разыскиваемого, полицейские начали поиск.

Во время отработки территорие 1 сентября около 9:00 полицейские офицеры общины разыскали пропавшего дедушку в поселке Озеряна Харьковского района.

Они не только передали пенсионера племяннику, но и помогли починить автомобиль.

Как выяснилось, мужчина страдает нарушениями памяти и поэтому объяснить, как он оказался за Харьковом, не может.

Родственники поблагодарили полицейских за оперативность и возвращение «путешественника».