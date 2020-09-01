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01.09.2020  19:49   

Копы разыскали потерявшегося дедушку (ФОТО)

Полицейские разыскали пропавшего харьковчанина и вернули родным


Копы разыскали потерявшегося дедушку (ФОТО)
Как сообщает ГУ Нацполиции, 31 августа 2020 года в 20:25 в дежурную часть Московского отдела полиции обратилась обеспокоенная жена пенсионера. 
 
Женщина сообщила правоохранителям, что ей позвонил ее муж и рассказал, что его машина сломалась и он потерялся. 
 
Но где именно он находится - сообщить не может, потому что не ориентируется на местности.
 
Получив приметы и фото разыскиваемого, полицейские начали поиск.
 
Во время отработки территорие 1 сентября около 9:00 полицейские офицеры общины разыскали пропавшего дедушку в поселке Озеряна Харьковского района. 
 
Они не только передали пенсионера племяннику, но и помогли починить автомобиль.
 
Как выяснилось, мужчина страдает нарушениями памяти и поэтому объяснить, как он оказался за Харьковом, не может. 
 
Родственники поблагодарили полицейских за оперативность и возвращение «путешественника».
 
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